Един от символите на Варна вече е готов за зимния период, видя репортер на. Това е големият шадраван на площад "Независимост", който вече е опасан със строителна мрежа, за да не влизат малчугани или вандали в изпразнените му от вода корита.Преди години атракцията придоби изцяло нова визия, като представяше на варненци и гостите на града звукови, светлинни и водни ефекти. Ветромер подава информация за силата на вятъра и въз основа на нея се регулира и височината на водната струя.