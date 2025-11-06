Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Един от символите на Варна вече е готов за зимния период, видя репортер на Varna24.bg. Това е големият шадраван на площад "Независимост", който вече е опасан със строителна мрежа, за да не влизат малчугани или вандали в изпразнените му от вода корита.

Преди години атракцията придоби изцяло нова визия, като представяше на варненци и гостите на града звукови, светлинни и водни ефекти. Ветромер подава информация за силата на вятъра и въз основа на нея се регулира и височината на водната струя.