Здравен медиатор ще бъде назначен във Варна
Здравният медиатор подпомага хора, които не са запознати със здравната и социалната система, за получаване на достъп до съответните услуги. Той посредничи между уязвими групи и здравни и социални институции. Сред задълженията му са работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти за повишаване на имунизационния обхват при децата, съдействие при попълване на документи, както и участие в организирането на здравно-профилактични инициативи за повишаване на здравната култура.
Крайният срок за подаване на документи е 20.03.2026 г. Те се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Варна. Необходимите документи са автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома за завършено средно образование. Кандидатите попълват и заявление по образец, което може да бъде получено на място в общината или изтеглено от интернет страницата www.varna.bg.
Подборът ще се проведе в рамките на един ден, като ще бъдат разгледани постъпилите документи и ще се проведат интервюта с кандидатите, одобрени по документи.
Повече информация за професията "здравен медиатор“ може да бъде намерена на www.zdravenmediator.net.
