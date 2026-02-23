Здравната каса с важно разяснение във Варна, касаещо зачестили измами
Съветът бе даден от експерти по време на разговор - дискусия по въпросите на здравеопазването с курсанти от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Инициативата бе в рамките на националната кампания "НЗОК за теб“, която има за цел да достигне до повече здравноосигурени потребители и да разясни правата и задълженията им.
Много и разнообразни въпроси съпътстваха хода на дебата, в който младите хора демонстрираха завиден интерес. Експертите от РЗОК – Варна, запознаха курсантите с възможностите, които дава при пътуване европейската здравноосигурителна карта и временното удостоверение, което я замества, за получаване на спешна и неотложна медицинска помощ. Оказа се, че само малка част от младите хора са ползвали предимството на тази карта, която се издава безплатно. Участниците в срещата бяха запознати с държавите, в които тя може да се ползва, с начина и сроковете за издаване на документа, както и сроковете на валидност.
По време на срещата бяха разгледани и обсъдени теми, свързани със системата на профилактичните прегледи, какви са и на какъв период се полагат на здравноосигурените лица в зависимост от тяхната възрастова група. Експертите запознаха младите хора с възможностите за получаване на направления за лекар специалист. Дадени бяха отговори и на въпроси, свързани със смяната на личен лекар – както в регламентираните срокове през месеците юни и декември, така и извън тях.
Разяснено бе подробно на присъстващите как се издава здравноосигурителна книжка и на какви дентални услуги имат право през годината по линията на НЗОК.
Във връзка със зачестилите измами, свързани със злоупотреби с името на НЗОК, представителите на РЗОК – Варна, обясниха, че служители на институцията не провеждат телефонни разговори с пациенти или техни близки по повод заплащане на лечение.
Поредица от индивидуални въпроси предизвика мобилното приложение е-здраве, начините за получаване на QR код и уникален код за достъп до личното пациентско досие, както и полезната информация, която то дава. Обяснено бе, че QR код може да бъде получен и чрез електронен подпис, без да се налага посещение в здравна каса.
В края на разговора младите хора бяха запознати и с възможностите за получаване на потребителска информация от НЗОК чрез широко използваните интернет платформи Facebook, YouTube и TikTok.
Срещите от кампанията "НЗОК за теб“ във Варна продължават до края на 2026 година.
