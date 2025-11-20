"Зелената зона" във Варна стартира днес!
"Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или мобилното приложение. С Mpark има възможност за заплащане на 30 минути престой - 0,50 лв., както и 16 лв. за целия ден. За живущите абонаментът е 5 лв. на месец за първи автомобил или 55 лв. за година (110 лв. за втори), за търговците – 100 лв. месечно, а за служебен абонамент – 250 лв. месечно. Електромобилите паркират безплатно както в "Синя“, така и в "Зелена зона“.
Обособената "Зелена зона“ включва 7 подзони между бул. "Васил Левски“ и "Синя зона“ със следните граници:
- подзона 1, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. "Христо Ботев“, ул. "Кракра“, ул. "Иван Рилски“, ул. "Тодор Влайков“, ул. "Христо Македонски“, ул. "Константин Доганов“, ул. "Академик Фьодор Успенски“, ул. "Вл. Димитров- Майстора“, ул. "Филип Тотю“, ул. "Антон Страшимиров“;
- подзона 2, която включва и се ограничава от булеварди и улици: ул. "Кракра", ул. "Проф. П. Стоянов“, бул. "В. Левски“, бул. "Вл. Варненчик“, ул. "Д-р Пискюлиев“, ул. "Беласица“;
- подзона 3, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. "Вл. Варненчик“, бул. "В. Левски“, бул. "Сливница“, ул. "Дрин“;
- подзона 4, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. "Сливница“, бул. "В. Левски“, бул. "Цар Освободител“, ул. "Пирин“;
- подзона 5, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. "Цар Освободител“, бул. "В. Левски“, бул. "Царевец“, бул. "Ген. Колев", бул. "Чаталджа“, ул. "Братя Бъкстон“, ул. "Битоля“;
- подзона 6, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. "Царевец“, бул. "В. Левски“, бул. "Осми Приморски полк“;
- подзона 7, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. "Осми Приморски полк“, бул. "В. Левски“, бул. "Княз Борис I“, ул. "Никола Вапцаров“.
