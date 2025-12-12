"Зеленият морски двор на Варна“ отпразнува своя седми рожден ден с четиричасово детско парти, организирано от екипа и уважено от повече от 70 гости – деца, родители, приятели, колеги, академичното ръководство на Факултета по обществено здравеопазване и др.Едновременно в ролята на домакини и гости бяха Ректорът на Медицински университет - Варна – проф. д-р Димитър Райков, д.м.н. и г-н Пламен Танев от Морско Казино-Варна. "Зеленият морски двор на Варна“ продължи традицията от миналата година и отличи със специална благодарност и внимание екипа на MU-Vi.tv за отдадеността, професионализма и креативността, с които разпространява знания за ранното детско развитие.Радост и глъч, песни, танци и много игра, със символиката на числото 7, завладяха цялото пространство. Акценти бяха паното за рисуване на ръчички и крачета като моментна снимка на деня и седемте елхички за украса с коледни елементи и думички-асоциации, свързани с мисли на Франсоаз Долто. Всеки празничен миг беше запаметен през фотообектива на ас. д-р Ясен Георгиев.Специалистите от "Зеленият морски двор на Варна“ получиха безчет поздравления, цветя, изненади, прекрасни пожелания и искрени благодарности. От своя страна екипът изпрати всяко дете с малък подарък и балони.Всички празници на "Зеленият морски двор на Варна“ носят символиката на съвременното претворяване на непреходните идеи на Франсоаз Долто, значението на периода на ранно детско развитие и на екипната всеотдайност, ентусиазъм и креативност, професионализъм и любов към децата.