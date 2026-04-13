Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в Турция. Това показва справка на ФОКУС в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
По данни на НИГГГ към БАН трусът е регистраран с магнитуд 2,7 в района на Черно море.
Трусът е регистриран на 115 км южно от Анталияв 08:48 часа местно време, на 44 км южно от Бейконак, на дълбочина 6 км.
ФОКУС припомня, че на 12 април бе регистрирано земетресение със същия магнитуд. то бе на 78 км северозападно от Ушак.
