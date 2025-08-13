Жегата размекна пътни знаци във Варна. Високите температури разлепиха залепените с фолио картинки, видя репортер наРазлепеният знак се намира на ул. "Янко Мустаков" в район "Владислав Варненчик".Днес е поредният горещ ден в морската столица. Температурата навън в обедните часове достигна 30 градуса. Следващите дни максималните температури ще останат високи. Не се очакват валежи.