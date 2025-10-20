"Ще бъдат ли почистени тротоарите във Варна?", ни попита жителка на града. Жената изпрати снимки от района на Спортна зала. "От тук минават стотици хора всеки ден, центърът е емблемата на един град. Навсякъде есента е приказка, само във Варна не е", изрази съжалението си тя.По думите й в малките улици на района положението е дори още по-зле.Репортер навидя, че на места е започнало събиране на падналите листа и вече е изметено. Голяма част от тротaрите в района на Фестивален и конгресен център вече са почистени.