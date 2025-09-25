ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена обра дрогерия във Варна, като пробва на касата да мине само с дъвки
©
На 8 февруари тази година подсъдимата влязла с голяма дамска чанта през рамо в обект на популярна търговска верига дрогерии, започнала да обикаля стелажите и да взема различни стоки, които пускала в чантата си. За кратко време тя успяла да прибере две четки за коса, паста за зъби, зимна шапка, стилизиращи продукти за коса, тестер на маркова козметика, като през касата преминала, заплащайки единствено пакетче дъвки. Продавач-консултантът забелязал от чантата й да се показва опаковка на артикул, предлаган от дрогерията, затова подала сигнал за проверка. На изхода подсъдимата е засечена с отнетите стоки и на място била извикана полиция.
42-годишната жена е извършила кражбата, след като е била осъждана с влезли в сила присъди за други кражби, като не са изтекли пет години от изтърпяване на наказанията по тези присъди. Направените по делото разноски се поемат от подсъдимата. Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
НСИ каза с колко са скочили жилищата – във Варна е по-поносимо, о...
21:59 / 24.09.2025
Протестът "Свобода за Благо!" блокира кръстовище във Варна
19:24 / 24.09.2025
Терзиев: Днес това е Благо. Утре може да е всеки друг
18:33 / 24.09.2025
Мъж за скандала в Максуда: Шофьорът започна да ни обижда!
20:17 / 24.09.2025
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има фак...
09:40 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.