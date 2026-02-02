В събота, около 06.55 часа на пътен възел летище, възникнал инцидент. Лек автомобил, шофиран от 47-годишна добричлийка, губи контрол над МПС-то и се блъснала в разделителен буфер, на пътя.В следствие на удара, жената е настанена за лечение в гръдна хирургия с фрактура на четири ребра, без опасност за живота.