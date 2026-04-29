Жителка търси свидетели на ПТП, което е станало на 09.04.2026 г., около 11:30 часа, на ул. "Княз Николаевич 20" във Варна, написа тя в социалните мрежи.

По думите ѝ при спиране на знак СТОП, мотоциклет без регистрационни табели, движещ се в насрещното, се е блъснал челно в автомобила ѝ и след удара водачът е избягал от мястото.

"Щетите по колата са сериозни. Ако някой е бил в района, видял е случилото се или има записи от видеорегистратор или камери, моля да се свърже с мен на лично съобщение", допълни тя.