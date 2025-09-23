36-годишна варненка е задържана в ареста на Пето РУ. В събота е подаден сигнал за извършена кражба на 19 000 лева от имот в областния град. Бързите действия на полицаите довели до установяване и задържане на извършителката, като по- голяма част от парите са върнати на тъжителката. По случая е образувано бързо производство и е докладвано на прокуратурата.31-годишен варненец, криминално проявен и осъждан, е заловен от криминалисти на Трето РУ. След бързи действия на полицаите, мъжът е установен, като извършител на кражба на около 50 м. захранващ кабел. Инцидентът е станал преди няколко дни, а до прецизната реакция на служителите на реда се стигнало след подаден сигнал от потърпевшата фирма, за срязаното средство от хаспел, служещ за повдигане на строителни материали. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а за случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.