В резултат на предприети незабавни полицейски действия е задържана 42-годишна варненка, с досие в МВР, за извършена от нея кражба на 1 килограм кафе на зърна от супермаркет.В петък, служител на търговския обект е подал сигнал за откраднатата стока. Вещта, обект на престъплението, е намерена и приложена към образуваното досъдебно производство по описа на Първо РУ, съобщиха от полицията във Варна.Друга кражба, станала в петъчния ден, са разкрили криминалистите на РУ Аксаково. 67-годишен жител на Игнатиево е заловен, след като вчера е изтръгнал камера за видеонаблюдение, монтирана за наблюдение на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. По случая е образувано бързо полицейско производство.