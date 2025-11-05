38-годишна жена бе призната за виновна, че в периода 16 октомври 2019 г. – 3 юни 2020 година, в качеството си на длъжностно лице в книжарница в центъра на Варна, присвоила парите на фирмата, в която работела.Присвоените средства са в общ размер на 5355 лева. Парите са били поверени на подсъдимата в това й качеството да ги управлява от името и за сметка на дружеството, съгласно вменените й задължения и отговорности. След като имала фактическата власт върху паричните средства от касовата наличност, тя не ги отчела пред дружеството, а ги задържала и присвоила за себе си. Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление, съобщиха от Районния съд във Варна.От там наложиха на 38-годишната жена, която е с чисто съдебно минало, наказание от 6 месеца пробация. В продължение на 6 месеца тя подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, като за същия срок следва да провежда и задължителни периодични срещи с пробационен служител. Подсъдимата бе осъдена да заплати сторени по делото разноски за над 1600 лв.15-дневен е срокът за обжалване на присъдата.