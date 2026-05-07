80-годишната жена, пострадала при инцидента в "Цветния квартал" във Варна, наръгана с нож от 47-годишна литовска гражданка, остава на командно дишане е реанимацията на болницата "Св. Анна", съобщиха от здравното заведение за БНР.

Тя е все още в тежко състояние, в медикаментозна кома, но е стабилна.

Припомняме, че при нападението пострадаха общо 4 души. Опериран бе мъж на около 50 години, който е имал 2 порезни наранявания, едната от които е засегнала белия дроб. Другите ранени са били с прорезни рани и осводени за домашно лечение.

Възрастната жена е била наръгана два пъти, като едното е нарушило целостта на черния дроб, има срязани ребра.

Припомняме, че мярката за неотклонение на нападателката беше удължена до 72 часа.