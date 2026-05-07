Състав на Окръжния съд във Варна уважи искането на прокуратурата и определи 47-годишна литовска гражданка, привлечена в качеството на обвиняема за опит за убийство на повече от едно лице, да бъде задържана под стража. Освен това бе уважено и искане по чл. 70 от НПК жената да бъде настанена в психиатрично заведение за изследване за срок от 30 дни. То ще бъде извършено в Психиатричната болница към Затвора в град Ловеч.

Деянието е извършено малко след 14:00 часа на 4 май 2026 година. 47-годишната жена, без видима причина, нападнала непознати граждани на улица "Подвис“ в град Варна. Близо до магазин за хранителни стоки и вътре в търговския обект тя успяла да наръга трима мъже и жена. Двама от наранените – мъж и жена, са оставени за лечение в болнично заведение, а другите двама са освободени без сериозни наранявания.

Извършителката на деянието е задържана от органите на МВР на местопроизшествието, като се е наложило тя да прекара срока на задържането си в специализирано болнично заведение, тъй като е била в неадекватно състояние. Установено е, че преди нападението над непознати тя е употребила значително количество алкохол.

Определенията на първоинстанционния съд подлежат на обжалване пред Апелативния съд в града.