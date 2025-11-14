Жената, пострадала в катастрофата с кола на НСО край Аксаково, е жива!
©
В профила си ден, след като самата тя даде тази информация, Русинова написа:
"С настоящото поднасям своите искрени извинения за разпространената от мен информация, че жената, пострадала при катастрофата с автомобил на НСО край Аксаково, е починала. Това не е вярно.
В суматохата около огледа на място бях подведена от местни хора, а в стремежа си да реагирам бързо на ситуацията допуснах грешката да се доверя на непроверени думи. При едно мое обаждане до журналиста Соня Колтуклиева аз самата без да искам съм разпространила невярна информация, за което искрено съжалявам.
За мен истината винаги е била и остава най-важното. Нямам никакво оправдание за това, че в този случай тя не беше установена своевременно. Дълбоко съжалявам, че с думите си съм могла да причиня тревога, болка или допълнителен стрес на семейството на пострадалата жена.
Надявам се да приемат извинението ми. Пиша този пост не от формалност, а от човешка необходимост – защото никоя кауза, дори най-правилната, няма стойност, ако по пътя към нея се допусне да бъде наранен невинен човек.
Още по темата
/
Назначените експертизи за тежката катастрофа край Аксаково с кола на НСО не са готови, разследването тече
11.06
Доклад изнесе интересни данни за катастрофата с кола на НСО край Аксаково, в която бе и Кирил Петков
07.06
Министър Коритарова за ремонта на проблемния участък в Аксаково : Трябвало е да се изчака, за да няма съмнения
26.05
Фирмата, преасфалтирала пътя след катастрофата с НСО и Петков, не е била предупредена, че се извършват действия по разследване
22.05
Кирил Петков коментира в детайли трагичната катастрофа край Аксаково, няма идея защо е преасфалтирано
21.05
Кирил Петков коментира в детайли трагичната катастрофа край Аксаково, няма идея защо е преасфалтирано
21.05
Жител на Аксаково: Много е странно, че пътят се асфалтира точно след катастрофата с автомобил на НСО
21.05
Бивш шеф на НСО за катастрофата: Дори при закъснение не се е случвало да превишаваме скоростта
18.05
Още от категорията
/
Екипът на Коцев: Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това
08:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.