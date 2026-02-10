В резултат на предприети оперативно издирвателни мероприятия на полицаите от Първо РУ, вчера е установен и задържан 31-годишен жител на град Стралджа, област Ямбол, криминално проявен, с досие в МВР. Според събраните до момента данни, предната нощ той е проникнал в два таксиметрови автомобила, паркирани в централната част на Варна, чрез взломяване на прозорци и е отнел монети евро и мобилен телефон.Извършителят е задържан и след доклад на материалите на дежурен прокурор при Районнат прокуратура във Варна, му е предявено обвинение и му е взета мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа.Част от вещите, обекти на престъплението, са приложени към разследването.Продължава документирането на инкриминираното деяние.