Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В редакцията на Varna24.bg се получи писмо и видеоматериали от граждани, свързани със  сеч на дървета на терен от 175 дка в кв. "Галата", който публикуваме без редакторска намеса:

Ние сме група граждани от квартал "Галата", които с настоящия текст, видеа и снимки искаме да информираме нашите съграждани и държавните институции за продължаващата сеч на дървета на територията на  парцел от 175 декара, предназначен за проекта "Sun City Residance" Галата.

Близкоживеещите жителите на квартал "Галата" често изтръпваме, чувайки грохота от падащи дървета от сеч в имота.

Разрешения за сеч на дървета и за транспортирането им не са издавани от Община Варна, липсва и разрешение за строеж.

От приложените видеа и снимки всеки сам може да се убеди, че изсечените стотици дървета са с широки стволове и по никакъв начин не представляват издънки до 10 см., чието премахване е разрешено на инвеститора от кметство "Аспарухово".

На фейсбук страницата на Красива Варна са качени два видеозаписи от имота, заснети с дрон, през известен период от време, от които сме извлекли две снимки: на едната се виждат натрупаните, изсечени, стотици дървени стволове с обем по-висок от  сградата до тях, а на снимката от последващо заснемане с дрон, изсечените стволове вече липсват и са извозени от имота.

Подавали сме множество сигнали към РИОСВ, Общината, прокуратурата и полицията, но  въпреки компетенциите си и правомощията си, институциите не са предприели адекватни мерки за спиране на незаконното изсичане, не установяват изсечени дървета, а обосновават изцяло липсващата вече растителност на места в имота само от почистването на издънките до 10 см., като че ли тези издънки са се появили от само себе си и дървета никога не е имало там.

Възниква въпросът, защо тези институции не спират противоправното поведение на инвеститора и обвързани ли са по някакъв начин с него?

В скоро време може в имота, който е и защитена зона по "Натура 2000", да не останат дървета, независимо от предписанията на РИОСВ и на главния архитект на Варна, да се запази и заснеме дървестно-храстовата растителност, защото едно е документално да се напишат мерки за спазване, друго е да се проследява регулярно изпълнението им от инвеститора реално на терен, съответно да се спре и санкционира противоправното му поведение от институциите.

Видно е от стотиците изсечени дървета, че Наредбата за опазване на зелената система на Община Варна не се спазва и в тази връзка Община Варна трябва незабавно да картотекира  декоративната растителност, като забрани всякакво разчистване на терена преди това.

С настоящото изявление и на база на приложените видеоматериали, отправяме  апел към компетентните държавни институции да се самосезират и да започнат да правят регулярни проверки на терен, за да спрат незаконното изсичане на дървета.