Жители на "Младост" във Варна дадоха добър пример на съседите си.

През почивните дни те са се организирали и сами са изчистили междублоковите пространства около блока, в който живеят.

"Варна, кв. Младост, ул."Вяра", бл. 6, вх.А

22.03.26 г. Осем човека от този вход почистиха, 4 мъже и 4 жени.", разказа жена в мрежата.

А варненци коментират:

 

"Въпросът е да не се цапа. Има достатъчно хора, които почистват и не чакат на никого, просто защото не обичат мизерията. Но мизерниците са способни да убият и най-големия ентусиазъм. А те пък защо мислят, че някой им е длъжен - нямам представа."

Други пък напомнят:

"Преди мноооого години си чистехме, окопавахме, и опазвахме!"

 

 

 