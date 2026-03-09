Жители на "Възраждане" във Варна внесоха официална жалба. Искането им е да бъде изграден общински паркинг в района.​Относно: Внесена Жалба-предложение за изграждане на общински паркинг в ж.к. "Възраждане“ 1​Уважаеми съседи,​Бихме искали да ви информираме, че благодарение на общите ни усилия, подписката за справяне с критичния недостиг на паркоместа в нашия район е официално внесена в компетентните институции.​На 06.03.2026 г. подадохме жалба-предложение, подкрепена от 531 подписа на жители от квартала.​Кмета на Община Варна;​Председателя на Общински съвет – Варна;​Кмета на Район "Младост“.​Какво изискваме от институциите?​Включване на имота на ул. "Иван Янев“ №1 (или друг подходящ общински терен) в инвестиционната програма на Общината за проектиране и изграждане на паркинг.​Своевременно почистване и временно подравняване на терена за ползване до реализацията на проекта.​Писмен отговор за планираните стъпки от страна на Общината.​Официални входящи номера:​За ваше сведение, документът е регистриран със следните номера:-​ Район "Младост“: № РД26005000МЛ / 06.03.2026 г.- ​Община Варна: № РД26005000МЛ_001ВН / 06.03.2026 г.Жалба в Общината е внесло и гражданско сдружение/организация "Алтернативата“. Това засилва нашите искания и показва на администрацията, че проблемът е приоритетен за целия квартал!Благодарим на всички, които се включиха и подкрепиха инициативата! Това е важна първа стъпка към подобряване на средата, в която живеем, и осигуряване на безопасност за пешеходците и достъп за спешна помощ.​Ще продължим да ви държим в течение при получаване на официален отговор от администрацията.​От Инициативната група на ж.к. "Възраждане“ 1