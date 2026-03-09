Жители на район във Варна: Положението е критично!
©
Вижте текста на информационното съобщение:
Относно: Внесена Жалба-предложение за изграждане на общински паркинг в ж.к. "Възраждане“ 1
Уважаеми съседи,
Бихме искали да ви информираме, че благодарение на общите ни усилия, подписката за справяне с критичния недостиг на паркоместа в нашия район е официално внесена в компетентните институции.
На 06.03.2026 г. подадохме жалба-предложение, подкрепена от 531 подписа на жители от квартала.
Документацията е адресирана до:
Кмета на Община Варна;
Председателя на Общински съвет – Варна;
Кмета на Район "Младост“.
Какво изискваме от институциите?
Включване на имота на ул. "Иван Янев“ №1 (или друг подходящ общински терен) в инвестиционната програма на Общината за проектиране и изграждане на паркинг.
Своевременно почистване и временно подравняване на терена за ползване до реализацията на проекта.
Писмен отговор за планираните стъпки от страна на Общината.
Официални входящи номера:
За ваше сведение, документът е регистриран със следните номера:
- Район "Младост“: № РД26005000МЛ / 06.03.2026 г.
- Община Варна: № РД26005000МЛ_001ВН / 06.03.2026 г.
Жалба в Общината е внесло и гражданско сдружение/организация "Алтернативата“. Това засилва нашите искания и показва на администрацията, че проблемът е приоритетен за целия квартал!
Благодарим на всички, които се включиха и подкрепиха инициативата! Това е важна първа стъпка към подобряване на средата, в която живеем, и осигуряване на безопасност за пешеходците и достъп за спешна помощ.
Ще продължим да ви държим в течение при получаване на официален отговор от администрацията.
От Инициативната група на ж.к. "Възраждане“ 1
Още от категорията
/
Александър Шопов, КНСБ: Надяваме се да не се налага да предприемаме по-мащабни протестни действия
11:04
7 март – Международен ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
80 години симфонична музика във Варна: Каква е историята на първи...
19:40 / 08.03.2026
Дами на мотори обиколиха Варна за 8 март
19:27 / 08.03.2026
Протест утре във Варна! Очакват се блокажи на ключови пътни артер...
14:55 / 08.03.2026
Портних: Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни ...
14:46 / 08.03.2026
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
12:39 / 08.03.2026
Ето защо да заведете малчуганите днес в кукления театър във Варна...
09:28 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.