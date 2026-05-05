Добра новина за жителите на Аспарухво!

Рентгеновият кабинет в ДКЦ "Св.Иван Рилски", кв. Аспарухово, възобнови своята работа. Кабинетът разполага с нов, съвременен рентгенов апарат, който осигурява по-високо качество на образите и по-ефективна диагностика.

Той ще работи с обичайното работно време и ще приема пациенти както с направления, така и на свободен прием. Всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 14:30 до 18:30.

За допълнителна информация можете да се свържете с регистратурата на ДКЦ-то.