Който е свободен, моля подкрепете тази трудна, тежка и непосилна борба в името на бъдещето на страната ни! Това пише Стоянка Димитрова във Фейсбук страницата на сдружение "Жива Земя“. Протестът, за който се канят прородолюбители, ще е за днес пред Върховният административен съд в София, във връзка с дело за ветрогенератори във Варненска област.Здравейте,На 26.01.2026 г. от 9:00 часа във Върховен административен съд ще се проведе заседание по касационно дело срещу Решение на Адм. съд Варна, с което беше обявено за нищожно Решение на Общински съвет Вълчи дол за въвеждане на “Правилото 10х". Правилото изисква ветрогенератори да бъдат поставяни на разстояние минимум 10-кратната обща височина на ветрогенератора спрямо жилищна или стопанска постройка, построена в урбанизирана територия на най-близкото населено място.Жалбоподатели по делото във ВАС са Общински съвет Вълчи дол и аз - Стоянка Димитрова. Борим се за уреждане на по-големи разстояния от нормативно определеното 500 м., понеже турбините вече са с 2 до 3 пъти по-високи и 2 до 5 пъти по-мощни. С увеличаване на височината се увеличава в пъти вредното въздействие върху човешкото здраве!Инвеститорът Добротич Уинд ЕАД е изключително агресивен спрямо засегнатото население. По това дело на първа инстанция поиска от съда да обяви къщата ми за незаконна постройка и за събаряне. Същото направи и в делото, което водим срещу решението на директора на РИОСВ-Варна (и координатор на ДПС-НН) за одобряване на инвестиционното предложение за вятърен парк Добротич Уинд, като използва мои документи (без моето съгласие) представени в делото “Правилото 10х".Предполагам, че докато мине заседанието, планираният ПРОТЕСТ пред ВАС ще е мирен и тих, след заседанието (или когато организаторите решат), ще се проведе шествие до сградата на Министерство на здравеопазването, където протестът ще продължи.Това министерство МЪЛЧИ за проблема с въздействието върху здравето на генерирания от ветрогенераторите денонощен шум, нискочестотния шум и инфразвука още от 2024 г., когато от ИК ЖИВА ЗЕМЯ поискахме въвеждане на “Правилото 10х" на национално ниво, подкрепено с подписка, която съдържа над 1100 подписа на хора от Община Вълчи дол.За проблема с остарялата нормативна уредба са сезирани всички министерства, от които зависи актуализацията на наредбите, национален омбудсман, президент, народни представители, от които зависи уреждането на нормативите на ниво закони на държавата.Днес са застрашени хората от Североизточна България, плодородните земи на Златна Добруджа и Лудогорието, международния път на птиците Via Pontica, утре ще страда целият български народ, понеже ще бъде засегнат от високи сметки за електроенергия, нисък жизнен стандарт и доходи, унищожена околна среда и икономика!Който е свободен, моля подкрепете тази трудна, тежка и непосилна борба в името на бъдещето на страната ни!Стоянка Димитрова