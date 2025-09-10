ЗАРЕЖДАНЕ...
Жителка на "Аспарухово": Цяло лято песни и танци на фона на разрухата в града
Мъжът написа:
"Моля, вземете мерки и не чакайте някой да пострада. Тази изсъхнала бреза е точно до входа на детска градина "Пинокио" в "Аспарухово".
Всекидневно спират родители да оставят или вземат децата си, паркират живущи. Вече падат и дебели изсъхнали клони. Трябва ли да сме пак на принципа "След дъжд качулка"?
П.П.
Уведомявана е общината - нямат пари за премахването на дървото, което пък изсъхна в следствие на нескопосания ремонт в комплекса.
"Колко пари се хвърлиха за певци, певачки и всякакви зрелища от безконечните сцени това лято, а пари едно дърво да премахнат нямат! Кметът ни разчита на спонсори, за да позакърпи тук-там нещо из квартала, но на страницата на община Варна, освен покани и обявления за уж безплатни забавления за народонаселението, платени обаче от общината с неговите пари, друго почти няма...Цяло лято песни и танци на фона на разрухата в града...! Съвсем се циганизирахме...!", гневи се жителка на района.
