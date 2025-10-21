"Зелената зона“ в квартал "Чайка“ е безумен, рекетьорски проект“. Това заяви варненка на заседание на постоянната комисия "Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“. На него присъстваха жители на "Чайка“, които се противопоставят на обособяването на "Зелена зона“ в квартала. Проблемът идва от това, че при 10 800 правоимащи, то паркоместата са 2800, тоест абсолютно недостатъчни.Хората са категорични, че буферни паркинги, няма да решат казуса, тъй като те ще бъдат далеч от блоковете, в които живеят, и ще се наложи да вървят с покупки, с деца, дълго време пеша.Питат защо ще трябва да плащат, а няма да могат да ползват местата, тъй като са недостатъчни.Иронично предлагат да се направи цяла Варна в "Зелена зона“. Към момента има 8 жалби, входирани срещу проекта в "Чайка“. На заседанието присъства заместник-кмета Илия Коев, който обясни, че "Зелената зона“ ще регулира местата, тъй като в момента там паркират и коли, чийто собственици не живеят в квартала.Неговият колега – заместник-кметът Димитър Кирчев, допълни, че до 6 месеца ще бъдат обособени два нови паркинга, с капацитет около 300 места."Не искаме "Зелена зона“, защото тя не е целесъобразна за нашия квартал“, категорична е Бистра Иванова.