Жителка на кв. "Чайка": "Зелената зона" е безумен, рекетьорски проект
Хората са категорични, че буферни паркинги, няма да решат казуса, тъй като те ще бъдат далеч от блоковете, в които живеят, и ще се наложи да вървят с покупки, с деца, дълго време пеша.
Питат защо ще трябва да плащат, а няма да могат да ползват местата, тъй като са недостатъчни.
Иронично предлагат да се направи цяла Варна в "Зелена зона“. Към момента има 8 жалби, входирани срещу проекта в "Чайка“. На заседанието присъства заместник-кмета Илия Коев, който обясни, че "Зелената зона“ ще регулира местата, тъй като в момента там паркират и коли, чийто собственици не живеят в квартала.
Неговият колега – заместник-кметът Димитър Кирчев, допълни, че до 6 месеца ще бъдат обособени два нови паркинга, с капацитет около 300 места.
"Не искаме "Зелена зона“, защото тя не е целесъобразна за нашия квартал“, категорична е Бистра Иванова.
13.10
08:36
