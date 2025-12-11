Пишман мераклия остана на сухо, поиска си парите, но не ги получи.Комичната ситуация, която е с криминален характер, се разиграла във Варна. Интимната бизнес среща между 22-годишна софиянка и 42-годишен клиент се превърнала в грабеж.По данни към момента, съобщиха от полицията в морския град, мъжът си платил за секс услуга, но физически тя не била консумирана.Тогава клиентът поискал обратно парите, проститутката отказала да ги върне и се стигнало да скандал.Дочулите кавгата съседи подали сигнал в полицията и отзовалите се на момента униформени са снели показания и на двамата.В следствие на жалбата от младата жена, полицаите са образували досъдебно производство за грабеж, срещу неосъществилия намеренията си мъж. Той е задържан за срок до 24 часа и случаят е докладван на прокуратурата.