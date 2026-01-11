Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
Оранжев код за сняг, поледици и силен вятър е в сила за областите: Добрич, Разград, Русе и Силистра.
Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Благоевград, Видин, Монтана, Пловдив и Сливен.
Предупреждение в жълто за силен вятър и за сняг и поледици важи за: Варна, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Търговище и Шумен. Жълт код за валежи от дъжд е в сила за областите Бургас и Хасково, за валежи от сняг за София област и за Смолян, а за Кърджали – от сняг и дъжд.
Ще бъде много студено. Във вторник през новата седмица ни очакват до минус 12 градуса.
Пълната прогноза на НИМХ можете да прочетете тук.
