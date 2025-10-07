ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код за валежи във Варна и оранжев код в 7 области на Северна България
Това са Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Добрич. Жълт код отново за валежи от дъжд е обявен за други 6 области на северните части на страната – Монтана, Враца, Търговище, Шумен, Габрово и Варна, по данни на НИМХ.
Времето ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България.
Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от североизток. По крайбрежието на морето е обявен и жълт код за бурен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°. В София минималната температура ще е около 7°, а максималната - около 10°.
В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода 19° и 21°.
Средиземноморският циклон, преминаващ през Балканите ще се изтегля на изток, центърът му ще бъде над Черно море, но все още в близост до източното крайбрежие на полуострова.
