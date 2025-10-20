Агресивни кучета стресират хората край училище във Варна.Двете злобни животни са действали в района на Първо основно училище във "Владислав Варненчик“.След подаден сигнал днес на оперативката в кметската администрация съобщиха, че кучетата са заловени и прибрани в общинския приют.Проблемът с глутниците е много голям.нееднократно е писала за него, както и мнението на специалисти, които обясняват, че той се поражда от човешката дейност – тоест кучетата са имали домове, най-често вилите край града, а след края на лятото, стопаните ги изхвърлят на улицата, като в търсене на храна животните навлизат в града и започват да тероризират хората.