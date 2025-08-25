Въпрос на време е да се случи изключително голяма беля, свързана с безстопанствените кучета във и край Варна. От години и любители на пешеходните походи, и велосипедисти се оплакват от агресивните животни.Вчера стана пореден инцидент, свързан със зло куче. От полицията във Варна докладваха, че за наблюдение в коремна хирургия, без опасност за живота, е настанен 44-годишен варненец.Вчера, преди обяд в местността Крушките той карал собствения си велосипед, когато бил връхлетян от безстопанствено куче, в следствие на което, водачът на колелото паднал. По-късно, прибирайки се в дома си, пострадалият е извикал спешна помощ, която го е транспортирала до лечебното заведение, в което бил хоспитализиран.