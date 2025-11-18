Труп на мъж е открит в двора на Окръжна болница, научиот свои източници. Тялото е било в шатрата срещу Спешния център.От пресслужбата на МВР в морския град потвърдиха, че вчера сутринта е получен сигнал за трупа. Няма данни за насилствена смърт.По непотвърдена информация той е бил бездомник.