Труп на мъж е открит в двора на Окръжна болница, научи Varna24.bg от свои източници. Тялото е било в шатрата срещу Спешния център.

От пресслужбата на МВР в морския град потвърдиха, че вчера сутринта е получен сигнал за трупа. Няма данни за насилствена смърт.

По непотвърдена информация той е бил бездомник.