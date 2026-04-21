Варненският апелативен съд отхвърли жалба на украински гражданин срещу определение на Окръжния съд във Варна, с което е било отказано изменение на мярката му за неотклонение. Констянтин К. е привлечен като обвиняем за предумишлено убийство на мъж от Варна, извършено с особена жестокост.

Престъплението е извършено на 25 януари в землището на с. Кичево.

Пред въззивния състав защитата посочи, че задържането е неоснователно, предвид липсата на обосновано предположение за съпричастността на украинския гражданин. Представителят на Апелативната прокуратура е на обратното становище. Освен това има опасност от укриване, предвид чуждото гражданство на мъжа, липсата на постоянен адрес, тежестта на престъплението и на предвиденото наказание.

Апелативният съд счита, че контролираната инстанция правилно се е позовала на обоснованото предположение, което е налично и към момента – че именно Констянтин К. е извършител на деянието. Той е бил задържан на 27 януари по обвинение в предумишлено убийство с особена жестокост.

Първоначалното взетата мярка тогава не е била обжалвана. Разследването се води интензивно, а новите доказателствени източници не разколебават съществуването на първата законова предпоставка за задържане под стража. Не са опровергани и изводите за опасност от укриване и извършване на престъпление. В тази насока са чуждото гражданство, липсата на трайна свързаност на обвиняемия с България, тежестта на престъплението и негативните характеристики на обвиняемия.

По тези съображения съставът на Варненския апелативен съд стигна до заключението, че всяка друга мярка, различна от задържане под стража, не би обслужила целите на закона.

Определението е окончателно.