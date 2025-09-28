ЗАРЕЖДАНЕ...
Значителна облачност и само 19 градуса за Варна днес
©
В планините ще бъде облачно, като високите части ще са в мъгла. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.
Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Още по темата
/
Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
22.09
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
22.09
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Преминете към по-червени меса и яжте зелени банани!
22.09
Как правилно да стерилизирате буркани за зимата: С тези стъпки туршията никога няма да се развали
21.09
Още от категорията
/
"Заплашиха ме, че ще свърша като турските кметове": Коцев зове пред Politico ЕС да спре спускането на България към авторитаризъм
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Инцидент с бързия влак Варна - София, пътничка пострада
19:22 / 27.09.2025
Адвокат на Благомир Коцев: В записите от СРС няма нищо уличаващо
17:25 / 27.09.2025
Кирил Петков: Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е ...
13:20 / 27.09.2025
Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, ...
08:28 / 25.09.2025
НСИ каза с колко са скочили жилищата – във Варна е по-поносимо, о...
21:59 / 24.09.2025
Протестът "Свобода за Благо!" блокира кръстовище във Варна
19:24 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.