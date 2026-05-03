Седмицата ще започне с по-хладно време и променлива облачност, като на места са възможни слаби валежи, но постепенно ще настъпи затопляне и повече слънчеви часове в средата на периода. Вятърът ще бъде променлив по посока, често умерен, а температурите ще се повишават до летни стойности в сряда. В края на седмицата атмосферата отново ще стане неустойчива с краткотрайни валежи, гръмотевични бури и временно понижение на температурите, преди в неделя времето отново да се стабилизира и да стане по-слънчево. Това съобщават от дежурните синоптици от НИМХ, предаде ФОКУС.

През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите западни полета до минус 2° – минус 3°, в София – около минус 1°. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България - умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°, в София – около 17°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Вторник

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°.

Сряда

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26°-28°.

Четвъртък

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици; ще има и градушки.

Петък и събота

В петък и събота вятърът ще е от северозапад, краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18° и 23°.

Неделя

В неделя вероятността за валежи намалява. Ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще се повишат.