Варненския зоопарк за пореден път няпомня за протичащата осиновителна кампания, която обхваща всички техни обитатели.Програмата за осиновяване на животни в Зоопарк-Варна е създадена благодарение на екипа на зоологическата градина. Началото бележи кампанията, която стартира месец януари 2013 г. под мотото "Осинови бебетата на Зоопарк-Варна“, с която се цели да се подпомогне дейността на зоологическата градина.Всички бебета, родени през 2013 г. – 1 маймунче, 5 дългоноси мечета, 2 благородни еленчета, едно лопатарче и едно бебе лама са осиновени. Благодарение на кампанията и други животни от зоопарка са намерили своите благодетели.С получените средства се правят редица подобрения в зоологическата градина. Пример за това е изградената кухня за приготвяне на храна за животните в зоопарка, изградените нови местообитания на щъркели и зайци, ново местообитание на тигрите, обзаведено с басейн, дървета и специална лежанка на два етажа и много други.Разбира се, думата "осиновяване“ при във зоопарка придобива нов смисъл. Няма да се налага да полагате грижи за дадени животни от колекцията на зоопарка в дома си, а чрез месечна финансова издръжка ще допринесете за подобряване на условията им на живот. Осиновител може да бъде всяко физическо или юридическо лице като при желание от страна на осиновителя е възможно поставянето на табелка с данните на осиновителя пред помещението на осиновеното животно.За да осиновите животно е необходимо да погледнете списъка с животни за осиновяване, съобщиха от зоопарка. При избора е добре да бъдат обсъдени нуждите на даденото животно или животни с биолога на зоопарка, който най-добре знае от какво имат нужда в момента. След това подписвате договор за дарение/осиновяване. Договорът може да бъде сключен за минимален срок от 1 месец и максимален за 2 годиниУдовлетворение и фактът, че по този начин ще помогнете на избрания от вас вид и опазването на природата. Вашият пример може да бъде последван от други хора и малката помощ да стане голяма.За благодарност от тяхна страна ще получите специално създадена за случая грамота, споделят от зоопарка.