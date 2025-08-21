Брашов, Румъния! Град - предпочитан като дестинация от много българи, не само заради своята архитектура, но предимно с това, че в близост е замъка Бран, за който легендата гласи, че е принадлежал на прочутия граф Дракула (Влад Цепеш).Знаете ли какво е общото между Варна и Брашов? И двата града са носели едно и също име за няколко години.Тоталитарното минало е дало своя отпечатък по тези географски ширини. Поради тази причина и Варна, и Брашов са носили името Сталин.За нашия град това е било между 20 декември 1949 г. и 20 октомври 1956 г. Любопитен факт е, че на мястото на сегашния слънчев часовник в Морската градина е имало паметник на генералисимуса.Брашов пък се е казвал Сталин от 23 август 1950 г. до 24 декември 1960 г.