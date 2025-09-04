Повечето знаят как изглежда гербът на Варна, но дали знаят по чия инициатива е?! Той е действащ от 21 май 1971 г. При него е запазена стогодишна традиция лъвовете да държат котва, но този път изображението е много по-изчистено и схематично представено.Предложението за нов варненски герб е направено от граждани чрез страниците на единствената тогава информационна медия на морската столица - вестник "Народно дело". През 1967 г. е организиран конкурс за проект. Одобрени са няколко идейни предложения, като от тях е избран този на Илия Касабов.Иначе, въпреки че Варна е град с хилядолетна история, няма достатъчно източници, които да дават точна и ясна представа за емблемите на града през вековете.В древността градът е имал много символи, които са били изсичани върху тогавашните монети. Освен образите на местните богове и владетели, по монетите се срещат и изображения на различни вещи, присъщи за местния бит и култура - амфори, котви и т.н.Най-силно утвърден се явява символът - котва. Може би под въздействието на заформилата се тенденция през последните векове, към котвата биват добавени и два лъва, които да я придържат.Едва след Освобождението, изображения на герб на Варна започват да се срещат по-често. Вероятно не е съществувал единен утвърден проект, защото макар и с обща идея, на различните места се срещат гербове с различни детайли.