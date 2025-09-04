ЗАРЕЖДАНЕ...
Знаете ли по чия идея е днешният герб на Варна?
© Varna24.bg
Предложението за нов варненски герб е направено от граждани чрез страниците на единствената тогава информационна медия на морската столица - вестник "Народно дело". През 1967 г. е организиран конкурс за проект. Одобрени са няколко идейни предложения, като от тях е избран този на Илия Касабов.
Иначе, въпреки че Варна е град с хилядолетна история, няма достатъчно източници, които да дават точна и ясна представа за емблемите на града през вековете.
В древността градът е имал много символи, които са били изсичани върху тогавашните монети. Освен образите на местните богове и владетели, по монетите се срещат и изображения на различни вещи, присъщи за местния бит и култура - амфори, котви и т.н.
Най-силно утвърден се явява символът - котва. Може би под въздействието на заформилата се тенденция през последните векове, към котвата биват добавени и два лъва, които да я придържат.
Едва след Освобождението, изображения на герб на Варна започват да се срещат по-често. Вероятно не е съществувал единен утвърден проект, защото макар и с обща идея, на различните места се срещат гербове с различни детайли.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.