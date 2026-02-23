Знаете ли за местността Кокодива във Варна и какво има днес на това място?
Кокодива е изключително интересен топоним. Историкът Александър Минчев обяснява, че той се отличава коренно от останалите имена в областта. Сред местното гагаузко население на околните села се произнася в два варианта: Кокò-дива и Кокò-дева, като и в двата случая ударението е на втората сричка от началото. Запазена е и легенда, че името произхожда от имената на двама души — мъж и жена (съответно Кокò и Дивà), които пристигнали с "гемия“ и се заселили тук. Тази легенда може да се отнася само за античното селище. Името Кокодива без съмнение е тракийско. Значението на втората му съставка — Дива (Дева) — като град, селище, крепост е отдавна установено. За тълкуването на първата му съставка — Коко — помага надписът върху оброчната плочка на Херакъл. Посветителят носи името Κοωκους (Коокус) — едно много рядко тракийско име. Според Д. Дечев то представлява паралелна форма на името Соса, kokkoc и освен тук се среща у нас още само веднъж — в латинската форма Cocus върху оброчна плочка на Тракийския конник от светилището при Глава Панега. Разшифроването на името Кокодива (Кокодева) е “Град на Кокус" или "Крепост на Кокус" по името на неговия действителен или митичен основател. Подобни примери в тракийската топонимия, когато първата част представлява собствено име, а втората означава село или град, има достатъчно: Аступара, Лонгинопара, Пулпудева, Маркодава, Месамбрия и др.
В края на 19 век на това място е изграден Детския санаториум - най-големият детски санаториум на Балканите. На лявата снимка от нашия колаж освен него се вижда и станцията на Учителската каса.
През 70-те години на 20 век там е изградена почивната станция на ЦК на БКП. Построен е луксозният Дом №6, сега хотел "Палас" в Слънчев ден.
