Знаете ли защо Варна е морска столица?
Варненци биха отговорили веднага: Защото е най-големият град на Черноморието, и е най-красив. Факт е, че е най-големият български черноморски град, но красотата е субективно понятие.
Историята е категорична, че в дъното на понятието Морска столица е първият български владетел от Третото Българско царство - княз Александър I.
Той много е обичал Варна - изградил своята лятна резиденция "Сандрово" (кръстена на него) и от там Варна е лятна столица на България – тъй като тук е бил трона на владетеля през лятото.
Думата столица произлиза от престол, а не от сто лица, тоест много хора. За това има столица - София, лятна или морска столица - Варна и старопрестолно Търново.
Честит празник, Варна!
