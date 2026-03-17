В своя XXV Великденски музикален фестивал Държавна опера Варна посвещава специален оперен концерт на знаменития тенор Никола Николов, солист на Варненската опера и една от най-ярките фигури в историята на българското оперно изкуство. Концертът ще се състои на 22.02.2026 г., в навечерието на 101-годишнината от рождението на певеца, роден на 23.03.1925 г. в София, завършил земния си път във Варна на 08.07.2007 г.В концерта, посветен на Никола Николов, са поканени да участват като гости пианистката Вилиана Вълчева и тенорът Борис Луков, внук на първата варненска оперна прима Лиляна Анастасова, партнирала си на сцената с Никола Николов. Вокалното си майсторство ще покажат и солистите на Варненската опера: Жана Костова – сопран; Ирина Жекова – сопран; Пламен Райков – тенор; Пламен Димитров – баритон; Свилен Николов – баритон, Гео Чобанов – бас, Деян Вачков – бас, с акомпанимент на пиано от Соси Чифчиян.В програмата ще прозвучат арии и дуети от опери на Верди, Пучини, Леонкавало, както и популярни италиански канцонети от репертоара на Никола Николов. Публиката ще чуе оригинален запис в изпълнение на големия тенор, ще има възможност да разгледа и материали от архива на Варненската опера, свързани с Никола Николов - афиши, брошури, грамофонни плочи, компактдискове и др. Модератор на срещата Виолета Тончева.