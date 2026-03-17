Знаменитият тенор Никола Николов ще бъде почтен във Варна със специален оперен концерт
В концерта, посветен на Никола Николов, са поканени да участват като гости пианистката Вилиана Вълчева и тенорът Борис Луков, внук на първата варненска оперна прима Лиляна Анастасова, партнирала си на сцената с Никола Николов. Вокалното си майсторство ще покажат и солистите на Варненската опера: Жана Костова – сопран; Ирина Жекова – сопран; Пламен Райков – тенор; Пламен Димитров – баритон; Свилен Николов – баритон, Гео Чобанов – бас, Деян Вачков – бас, с акомпанимент на пиано от Соси Чифчиян.
В програмата ще прозвучат арии и дуети от опери на Верди, Пучини, Леонкавало, както и популярни италиански канцонети от репертоара на Никола Николов. Публиката ще чуе оригинален запис в изпълнение на големия тенор, ще има възможност да разгледа и материали от архива на Варненската опера, свързани с Никола Николов - афиши, брошури, грамофонни плочи, компактдискове и др. Модератор на срещата Виолета Тончева.
Още от категорията
Илин Димитров представи листата на "Прогресивна България" във Вар...
22:03 / 16.03.2026
Иван Портних към Коцев: Ако не беше нагло, щеше да е адски нелепо...
13:37 / 15.03.2026
Мъгливо време по Черноморието в неделя
08:45 / 15.03.2026
Владислав Горанов ще води листата на ГЕРБ във Варна
22:26 / 14.03.2026
Ето какво време ни очаква във Варна днес
08:38 / 14.03.2026
Резервациите по морето за Великден са значително по-малко
22:15 / 13.03.2026
