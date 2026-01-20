Зони със скорост до 30 км/ч ще бъдат обособени във Варна?
Пример за успешно справяне с този проблем бе изтъкнат днес на заседание на постоянната комисия "Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ към Общинския съвет. Финландската столица Хелзинки, която е с население от около 690 хил. души, за период от 20 години е постигнала драстично намаляване на броя на пострадалите при катастрофи – от 723 души през 2003 г. до едва 17 през 2023 г. В рамките на една година – от юни 2023 г. до юли 2024 г. – в столицата на Финландия няма нито един загинал при пътнотранспортно произшествие, беше изтъкнато в зала "Пленарна“.
Сред причините за тежките пътни произшествия остава превишената скорост. Ограничението в населените места е 50 км/ч. Ако това правило се спазва масово, броят на загиналите и тежко пострадалите би намалял значително, изтъкнаха участници в дискусията.
В този контекст беше обсъдена възможността за въвеждане на т.нар. "Зона 30“ – участъци с ограничение на скоростта до 30 км/ч. Във Варна към момента няма такива зони, но с последните изменения в Закона за движение по пътищата от лятото общинската администрация вече има право да изгражда и управлява автоматизирани системи за контрол на скоростта. Предстои изготвяне на наредба, която да регламентира обмена на информация между Общината и МВР. Според участници в заседанието засиленият контрол, съчетан с по-строги ограничения на скоростта, може значително да подобри пътната безопасност. Като пример беше посочен Рим, където след въвеждането на Зона 30 броят на инцидентите е намалял с 30%, а на смъртните случаи – с 50%.
В хода на заседанието беше посочено, че Варна е сред малкото големи градове без действащ Генерален план за организация на движението и без план за устойчива градска мобилност. Според участници в дискусията именно тези стратегически документи трябва да определят дългосрочната визия и рамката, върху която да се реализират конкретните технически проекти.
Подчертано беше също, че проблемът е комплексен и не може да бъде решен само с инфраструктурни мерки. Подготовката на шофьорите, ефективният контрол, адекватните санкции, както и техническото състояние на автомобилите също са ключови фактори.
Сред темите на днешното заседание беше искане за обособяване на тротоар в района на Зеленчуковата борса, както и за въвеждане на забрана за престой и паркиране в участъка от кръстовището на ул. "Акад. Игор Курчатов“ и ул. "Под игото“ до пресечката след входа на тържището. Съветниците дадоха съгласието си, като по въпроса за тротоара ще бъде поискано становище на ресорната дирекция в Община Варна.
