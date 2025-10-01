ЗАРЕЖДАНЕ...
Зоопаркът във Варна преминава към зимно работно време
Работното време на касата за билети вече е от 09:00 до 16:30 часа, а престоят е до 17:30 часа. Администрацията ще работи от 08:00 до 16:30 часа.
През септември касите работеха от 09:00 до 18:00 часа с възможен престой до 19:00 часа.
