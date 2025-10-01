От днес зоопарка във Варна премина към зимно работно време. То ще бъде в сила до 31-и март. Това съобщиха от парка в официалната си Facebook страница.Работното време на касата за билети вече е от 09:00 до 16:30 часа, а престоят е до 17:30 часа. Администрацията ще работи от 08:00 до 16:30 часа.През септември касите работеха от 09:00 до 18:00 часа с възможен престой до 19:00 часа.