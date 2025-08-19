Зрелищен гейзер изби във варненския квартал "Младост". Инцидентът е станал днес около 14 часа, а от публикуваните в мрежата кадри се вижда как водата избива с огромна сила, а улицата е в река."6 лв. кубика", гневи се варненец, а друг напомня, че подобна авария във време на безводие е абсурдна. "Чак камъни хвърчат", коментират свидетели, които вече са подали сигнал към ВиК.По непотвърдена информация става дума за авария предизвикана при ремонтни дейности. Мястото е до блок 117, вход 6.