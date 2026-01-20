Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа е станала до Цирковата площадка в Младост, сигнализират хора в мрежата. Към момента на място на инцидента все още има автомобил, който е върху светофарната уредба, а преминаването е затруднено.

По информация на полицията, шофьорът е самокатастрофирал. 

Сигналът за катастрофата е подаден в 7:20 часа тази сутрин.