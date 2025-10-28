Звездата от хитовия сериал "Игра на тронове" Айзък Хемпстед Райт потвърди, че е женен, след като размени брачни клетви с любимата си през уикенда.Актьорът стана известен с ролята на инвалида Бран Старк в телевизионната поредица на HBO, което му донесе номинация за наградата "Млад артист" за най-добър млад поддържащ актьор в телевизионен сериал.Сега на 26 години и с университетска диплома по неврология, Айзък сподели серия от снимки от интимната брачна церемония в Лондон, след като се ожени за партньорката си, която нарича просто "М".Към снимките той написа: "Най-добрият човек, когото съм срещал, най-добрият ден в живота ми, най-добрите приятели и семейство, които някога бихме могли да си пожелаем. Какъв ден, какъв живот - обичам те, М. Огромно благодаря на всички, които направиха деня толкова специален."Неговата екранна сестра, Софи Търнър (Санса Старк), възкликна в коментарите: "Поздравления!!!!!!", а Джон Брадли (Самуел Тарли) добави: "О, приятелю!! Поздравления!"През 2019 г., когато сериалът приключи, Айзък разкри, че не е очаквал героят му Бран да се възкачи на Железния трон в противоречивия финал на сезона. Британският актьор каза пред 9Honey, че въпреки това е доволен, че "герой с увреждания" е коронясан за крал."Мисля, че е брилянтно герой с увреждания да спечели цялата игра. Какви са шансовете за това? Има дракони и всички тези други неща, които се случват, и Бран излиза на върха, беше наистина специално", казва той.Той беше особено щастлив, че героят му премина от "Бран Сломения" до "Властелинът на шестте кралства". Айзък разкри по това време, че е харесал противоречивия край, но призна, че би било невъзможно сценаристите да угодят на всички. "Мисля, че трябва да се помни, че "Игра на тронове" не е филм за супергерои, няма всичко да бъде вързано на спретната панделка, когато разберете всичко за всички тези хора, не е така", каза той.