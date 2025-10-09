ЗАРЕЖДАНЕ...
Звезди от "Ахат" с концерт за празника на варненския район "Младост"
Празничната програма продължава в неделя, от 12 часа, на територията на бившата циркова площадка (на бул. "Христо Смирненски"/бул. "Сливница".) с изпълнения на хорова фолклорна формация "Неранза", солисти от детска фолклорна студия "Неранза", фолклорна група "Тракия", детска фолклорна група "Тракийски слънца" с диригент Кичка Христова при Тракийско дружество "Капитан Петко Войвода". Ще следват игри с публиката с награди. В 19 часа ще започне търг за хармониката на Васко Кръпката. Сумата от продажбата ще бъде дарена за каузата "Заедно към Световното" в подкрепа на волейболния отбор на момичетата от ОУ "Добри Чинтулов", който се класира за Световните ученически игри през декември в Китай. Ще бъдат връчени и чекове с дарения за каузата, от варненски мото клубове и клуба организатор МК Диви деца - Варна.
В 20:30 часа празничната програма ще продължи с концерт на Звезди от група "Ахат".
