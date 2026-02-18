Звезди ще оценяват голям ученически конкурс във Варна
Председател на оценяващата комисия ще бъде популярната актриса и поетеса Даниела Викторова. Тя завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Боньо Лунгов и от 2000 г. е част от трупата на Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ – Варна. Зад гърба си има десетки запомнящи се роли. Викторова е автор и на лиричните книги "Среднощен блус" и "Писма без подател". За поетичния си талант получава Първа награда от Националния конкурс за поезия "От заник слънце озарени…" – Яворови дни, Поморие 2013 и наградата "Любимец 13“ – Димитровград 2017.
До нея в отговорната задача да дадат обективна оценка на изпълненията ще бъдат колегите й Симеон Лютаков и Виктория Иванова.
Едни от най-знаковите роли на Лютаков са тези на Давид в "Едноокия цар“ и Гордън в "Телефонът на мъртвеца“. Русенецът е играл също в хитовите филмови продукции и сериали "Дзифт“, "Седем часа разлика“, "Дървото на живота“, "Пътят на честта“, "Дяволското гърло“ и т.н.
Виктория Иванова е най-младото попълнение в комисията. Иванова е част от трупата на ТМПЦ - ДТ "Стоян Бъчваров“ едва от няколко месеца. На тази сцена тя играе и като възпитаник на театралната школа "Студио Театър“ на Стоян Радев и Веселина Михалкова.
"За втора поредна година интересът към конкурса е изключително голям. След като през м.г. явилите се деца бяха над 150, този път заявки за участие са подали 208 ученици от 46 училища и извънучилищни организации от 6 населени места, което е и абсолютен рекорд.
Основната цел, която си поставяме, е младите хора да възприемат литературата като ценност“, сподели Емилиян Ялъмов, председател на организационната комисия.
За победителите са осигурени дипломи, както и ваучери от популярна верига книжарници.
През т. г. ще бъдат връчени Специална награда на кмета на гр. Варна, награди за първо, второ, трето място и поощрения във всяка категория и възрастова група.
Организатори на РУК "Моята България“ са Община Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.
