Звездите на българския джаз идват в Биг бенд на Антони Дончев на "Варненско лято“

Международният музикален фестивал "Варненско лято" влиза в септември с горещо настроение за модула "На границата с класиката". На 3 септември големите звезди на българския джаз, събрани от Антони Дончев в All Star Big Band, идват във Варна, за да случат празника на един от тях – 60-годишния юбилей на маестрото на барабаните Христо Йоцов, съобщи Нина Локмаджиева.



В състава на бенда се включват Димитър Льолев – алт саксофон, Денис Попстоев – алт саксофон, Арнау Фаррас – тенор саксофон, Владимир Кърпаров – тенор саксофон, Венелин Георгиев – баритон саксофон, Михаил Йосифов – тромпет, Мартин Ташев – тромпет, Тодор Бакърджиев – тромпет, Георги Стойков – тромпет, Велислав Стоянов – тромбон, Божидар Василев – тромбон, Иван Мелин – тромбон, Димитър Стоев – тромбон, Борис Таслев – контрабас, Шибил Бенев – китара, Цоньо Цветков – конги, Христо Христов – корна и Антон Апостолов – корна.



Всички те са ентусиазирани от идеята да представят популярни композиции на Христо Йоцов и най-нови негови пиеси. В дългогодишната си творческа кариера Христо Йоцов е отделял специално място на бендовия репертоар. В периода 1982 – 1989 той е барабанист и аранжор на Биг бенда на БНР под ръководството на Вили Казасян, за който оркестър има над 150 аранжимента и собствени композиции, които са записани и са в музикалния фонд на БНР. В тези записи фигурират имената на най-изявените български джаз и поп изпълнители.



В настоящия проект Христо Йоцов е събрал съзвездие от български джаз музиканти, а в програмата са включени негови пиеси, писани през годините, както и съвсем нови композиции, създадени специално за случая.



Христо Йоцов и Антони Дончев са представяли знакови концерти в програмите на ММФ "Варненско лято". Йоцов и Дончев създават заедно през 1985 легендарната "Акустична версия“, водещата формация на българския джаз, печелят редица музикални награди. Концертите им и сега са сред най-търсените от почитателите на свободната музика у нас - магнетични, зареждащи публиката с енергията на едно голямо артистично партньорство, стъпило върху класическото майсторство.



Христо Йоцов е един от най-креативните музиканти на българската джаз сцена - инструменталист, педагог, автор на музика и аранжименти за джаз формации, биг бендове, на симфонична и театрална музика. Свири предимно в собствени проекти с участието на български и чужди музиканти, за които създава оригинална музика – "Opium" 1998, "Seven Steps" 2009, "Jazz Ball" 2013, "Funky" 2014, "Go Fusion" 2015, "Next Step" 2016, "Jazz Cats" 2017. Има издадени над 30 албума за български и чуждестранни компании. Христо Йоцов е професор по ударни инструменти в катедра "Поп и джаз" на Националната музикална академия в София.



Антони Дончев е пианист, композитор, автор и на театрална и филмова музика, който съчетава новите тенденции в европейския джаз и стандартния джазов репертоар.



Началният час на концерта е 19:00.



http://www.varnasummerfest.org/



https://www.facebook.com/vnsummerfest