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Отлично представяне на варненските отбори в държавното първенство по тенис
Автор: Стойчо Генов 09:32 / 21.10.2021Коментари (0)143
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На кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив се изиграха четвъртфиналите на Държавното отборно първенство по тенис за мъже и жени. В надпреварата от календара на БФТенис се включиха 25 отбора при мъжете и 13 при жените. 

На полуфиналите при юношите ще играят ТК "Черно море Елит", Варна срещу ТК "Локо" 98, Пловдив и ТК "Пловдив 1981", Пловдив срещу ТК "НСА", София.

Резултати, ¼-финали, мъже:

ТК "НСА", София – ТК "15:40", София 2-0

Пламен Милушев – Марио Радев 6-3, 6-3

Габриел Донев – Александър Темов 6-0, 6-3

ТК "Пловдив 1981" – ТК "Хасково 2015" 2-0

Владимир Попов – Георги Георгиев 6-1, 6-1

Александър Лазов – Пламен Авуски 6-2, 6-1

ТК "Черно море Елит", гр.Варна – ТК "Локомотив 1929", София 2-0

Пьотр Нестеров – Никола Керемедчиев 2-6, 7-5, 6-4

Симон-Антони Иванов – Виктор Янев 6-2, 6-3

ТК "Локо 98", гр Пловдив – ТК "Фаворит", гр Пазарджик 2-1

Янаки Милев – Михаел Михайлов 7-5, 6-4

Фердун Шефкедов – Денислав Проданов 2-6, 3-6

Милев/Шефкедов – Михайлов/Проданов 6-2, 6-4

На полуфиналите при жените ще играят ТК "Супер Спорт", гр.Варна срещу ТК "Левски", гр.София и ТК "Фаворит", гр.Пазарджик срещу ТК "Дема", гр.София.

Резултати, ¼-финали, жени:

ТК "Дема", гр.София – ТК "Локо 98", гр. Пловдив 2-0

Денислава Глушкова – Деница Атанасова 6-0, 6-0

Джулия Терзийска – Елмона Ловчинова 6-1, 6-0

ТК "Левски", гр. София - ТК "Локомотив", гр. Пловдив 2-0

Мирела Шкумова – Виктория Кънчева 6-1, 6-1

Ани Вангелова – Виктория Попова 6-0, 6-0

ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "Фаворит", гр Пазарджик -1 3-0

Беатрис Спасова – Надежда Петкова 7-5, 6-1

Габриела Михайлова – Елина Буюклиева 6-0, 6-0

Спасова/Михайлова – Петкова/Буюклиева 6-2, 6-1

ТК "Фаворит", гр Пазарджик -4 – ТК "Локомотив 1929", София 2-0

Михаела Цонева – Дарина Тодорова 6-2, 6-1

Александра Габровска – Теменужка Радовска 6-0, 6-1







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