Определиха съдиите за мачовете от Първа лига

© Plovdiv24.bg Столичното дерби от втория кръг на efbet Лига между Локомотив София и ЦСКА бе поверено на Волен Чинков. За ВАР-а в "Надежда" ще отговаря Георги Кабаков. Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Локомотив Пловдив, докато главен съдия на Левски - Спартак Варна ще бъде Валентин Железов.



Ето всички назначения:



15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.



Ботев Враца - Ботев Пловдив



ГС: Георги Димитров Давидов



АС1: Георги Йорданов Дойнов



АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ти: Петър Георгиев Кузев



ВАР: Георги Кънчев Димитров



АВАР: Георги Любомиров Минев



СН: Георги Василев Йорданов







15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.



Лудогорец - Локомотив Пловдив



ГС: Никола Антонов Попов



АС1: Георги Пламенов Тодоров



АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ти: Ивелин Венциславов Занев



ВАР: Ивайло Иванов Стоянов



АВАР: Диян Христов Вълков



СН: Радан Василев Мирянов







16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.



Локомотив 1929 - ЦСКА-София



ГС: Волен Валентинов Чинков



АС1: Дениз Пиринов Соколов



АС2: Мартин Емилов Венев



4-ти: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов



СН: Йордан Костадинов Иванов







16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.



Левски - Спартак 1918



ГС: Валентин Станчев Железов



АС1: Даниел Милков Ников



АС2: Илиян Петров Капарашев



4-ти: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев



СН: Николай Йорданов Колев







17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.



Черно море - Славия



ГС: Станимир Лозанов Тренчев



АС1: Павлин Цветанов Михайлов



АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ти: Драгомир Димитров Драганов



ВАР: Ивелин Венциславов Занев



АВАР: Петър Велизаров Митрев



СН: Ахмед Яшар Ахмед







17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.



Пирин - ЦСКА 1948



ГС: Димо Стоянов Димов



АС1: Йордан Петров Петров



АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ти: Димитър Димитров Димитров



ВАР: Владимир Вълков Вълков



АВАР: Станислав Лазаров Станев



СН: Николай Георгиев Ангелов







18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.



Хебър - Септември



ГС: Красен Иванов Георгиев



АС1: Красимир Атанасов Атанасов



АС2: Мирослав Николаев Симеонов



4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски



СН: Георги Владимиров Игнатов







18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.



Арда - Берое



ГС: Иво Венциславов Андреев



АС1: Костадин Димитров Тановчев



АС2: Николай Георгиев Попниколов



4-ти: Димитър Димитров Димитров



ВАР: Васил Петров Минев



АВАР: Иво Николаев Колев



СН: Йордан Динков Сталев